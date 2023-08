Hilfe für Seehundbaby Bad Rothenfelder Unternehmen OVE übernimmt Patenschaft für Heuler Ove Von Bettina Klimek | 14.08.2023, 16:13 Uhr Ein Foto vom „Patenkind“: Jana Bergmann von der Seehundstation Friedrichskoog übergibt Stephan Peters seine Patenschaftsurkunde für den kleinen Ove. Foto: Bettin Klimek up-down up-down

Als Mitte Juli ein sehr geschwächtes Seehundbaby mitten in Hamburg am Elbstrand in Övelgönne gefunden wurde, erregte die Berichterstattung über den kleinen Heuler auf der ersten Seite der NOZ die Aufmerksamkeit des Bad Rothenfelder Unternehmers Stephan Peters. Denn der kleine Seehund heißt wie seine Firma: Ove.