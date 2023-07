Das Carpesol in Bad Rothenfelde wurde vor zehn Jahren eröffnet. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Wellness statt großer Wellen Feuer, Zank und ein Todesfall: Carpesol in Bad Rothenfelde hat in zehn Jahren viel durchgemacht Von Frank Wiebrock | 01.07.2023, 09:01 Uhr

Es liegt fast mitten im Ortskern. Und aus der richtigen Perspektive wirkt es so, als habe der Kuppelbau eigentlich schon immer genau dort hingehört. Als Symbol für ein ebenso mondänes wie modernes Heilbad. Vor zehn Jahren – am 2. Juli 2013 – wurde in Bad Rothenfelde das Carpesol eröffnet. Wir werfen sechs Schlaglichter auf die Geschichte des Prestigeprojekts.