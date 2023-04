Großer Andrang bei der Pflanzenbörse in Bad Rothenfelde: Standbetreiber und Besucher waren zufrieden, das Wetter hat auch mitgespielt. Foto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Blauer Ingwer und kasachische Tomaten Diese Exoten und Einheimischen gab es bei der Pflanzenbörse in Bad Rothenfelde Von Anke Herbers-Gehrs | 16.04.2023, 16:56 Uhr

Voller Betrieb war am Sonntagvormittag bei der Pflanzenbörse in Bad Rothenfelde rund um den Brunnen am Eingang des Kurparks. Hobbygärtner und -züchter boten an circa 20 Ständen Stauden und Co. zum Verkauf – dabei war so manches zu finden, was man beim Gartencenter vergeblich sucht.