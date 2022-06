Zentrum des Carpesol ist das Erdgeschoss. Heiß, wohlig warm oder lieber kalt? Jeder Temperaturreiz ist für die künftigen Besucher in greifbarer Nähe, denn hier findet sich ein 20 mal 10 Meter großes Sportbecken mit 28 Grad Wassertemperatur für diejenigen, die ihre Bahnen ziehen möchten, neben dem Thermalinnenbecken mit 32 Grad. Kleinere Pools wie das Heißbecken mit 36 Grad und ein Whirlpool sind am Rande des Thermalbeckens in den Boden eingelassen.

Vom Schwimmmeisterhäuschen neben dem Thermalbecken haben die Bademeister die Becken im Gebäude ebenso im Blick wie die im Außenbereich. Das 300 Quadratmeter große Freiluftbecken wird mit 32 Grad warmer und dreiprozentiger Natursole aus dem Weidtmanssprudel gefüllt. Es bietet den Schwimmern neben der Sole Strömungskreisel und Wellenschlag: „Bei den Wasserangeboten ist für jeden etwas dabei“, ist sich de Witt sicher.

Ein paar Schritte weiter öffnet sich eine Aufzugtür: Bitte eintreten zur Premierenfahrt in den ersten Stock. Innen- und Außenbereich verschwimmen ineinander, wenn sich die Fensterelemente auf einer Breite von 17 Metern zur Frankfurter Straße hin öffnen. Grüne Elemente in der Fassade erinnern schon jetzt an das Farbkonzept für die Therme, das sich an den Teutoburger Wald anlehnt. Es findet sich in Fliesen, Strukturen und auch in den anthrazitbraunen Klinkersteinen im Eingangsbereich. „Für dieses spezielle Grün haben wir vier verschiedene Kunststofffolien übereinander auf die Scheiben geklebt“, erzählt Architekt de Witt.

Das Starksole-Becken auf dem Balkon macht seinem Namen alle Ehre – mit 13 Prozent Solegehalt und der Lizenz zum Schweben.

Im Stil irisch-römischer Badetradition ist der Spa-Bereich gestaltet. 1877 in Baden-Baden erfunden, liegt der Schwerpunkt bei dieser Badekultur auf Dampf- und Reinigungsbädern wie einem Infrarot-Tecaldarium, einem römischen Schwitzbad mit gemäßigter Temperatur, Seifen- und Bürstenmassagen. Entspannungsräume mit Kamin runden das Angebot ab.

Für den angrenzenden Spa- und Beauty-Bereich wird ein zusätzliches Eintrittsgeld erhoben.

Im ersten Stock sind auch die Restaurants Wellfood – für die Thermengäste – und Osning – auch für externe Besucher – untergebracht.