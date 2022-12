Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Lindenallee in Bad Rothenfelde. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Bad Rothenfelder Restaurant an der Lindenallee Von Jean-Charles Fays | 18.12.2022, 17:31 Uhr

Einbrecher sind in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, gewaltsam in ein wegen Renovierungsarbeiten geschlossenes Restaurant an der Lindenallee in Bad Rothenfelde eingedrungen.