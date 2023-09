„Das kann man ja gar nicht berichten, was in 50 Jahren so passiert ist“, so eröffnet Edmund Tesch das Gespräch anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und unterschlägt dabei nicht nur ein paar Jahrzehnte seines Lebens, sondern auch seine Fähigkeit zu erzählen. Denn daraufhin steigt der ehemalige Grundschulrektor aus Bad Rothenfelde doch in seine Lebensgeschichte ein.

1940 geboren, musste Tesch mit seiner Familie bereits als Kleinkind aus der Heimat in Preußen fliehen. Die Familie gelangte nach Hildesheim, wo man sich in den harten Jahren nach dem Krieg eine Existenz aufbaute. Tesch selbst durchlief erfolgreich die Schule und hätte gerne Zahnmedizin studiert, was aufgrund der finanziellen Hürden dieses langwierigen Studiums jedoch unmöglich war. So wurde aus der Not heraus geboren, was in der Folge eine lebenslange Passion für den jungen Mann werden sollte: der Lehramtsberuf für Grundschulkinder.

Bürgermeister Klaus Rehkämper, Andrea Tesch, Edmund Tesch, Landrätin Anna Kebschull, Marc Tesch, Christoph Tesch (v.l.n.r.). Foto: Bernhard Brockhaus

An der Pädagogischen Hochschule Alfeld, aus der später die Universität Hildesheim entstehen sollte, legte Tesch sein Examen ab. Seinen beruflichen Werdegang begann er in den Sechzigern in Engelern, Kreis Bersenbrück, als einziger Lehrer an einer einklassigen Schule, das heißt, die erste bis vierte Klasse wurde gemeinsam in einem Raum unterrichtet.

Als Dorflehrer teil des Inventars

Es begann eine Zeit, die den Junglehrer Tesch prägen sollte: „Ich bin schnell und schön aufgenommen worden von den Leuten“. Und das obwohl damals eine nicht zu unterschätzende Sprachbarriere bestand. Das Emsländer Platt war für den Hildesheimer beinahe wie eine Zweitsprache. Dennoch gehörte der Lehrer in einer solch kleinen Gemeinde schnell zum Inventar. „Bürgermeister, Pastor und Lehrer, das waren damals die staatstragenden Parteien“, erinnert sich Tesch.

Und so wurde er quasi von Amts wegen in die Kommunalpolitik eingeführt, denn der Lehrer hatte im Gemeinderat als Schriftführer Protokoll zu führen. Nach kurzer Zeit hatte Tesch genug von dieser Funktion als Beisitzer und begann sich aktiv in der Kommunalpolitik zu engagieren, was ihn zur CDU und insbesondere zur Jungen Union führte, dessen 1. Vorsitzender im Kreisverband er wurde.

Durch diese Rolle kam Tesch als Vermittler in einem Streit zwischen dem damaligen Bürgermeister und dem Ortsverband der JU nach Bad Rothenfelde. Beeindruckt von seinem diplomatischen Talent bot der Bürgermeister Tesch daraufhin die Rektorenstelle der Grundschule an. So trat er als jüngster Rektor der Region am 01. 02. 1976 mit nur 36 Jahren die Stelle in seiner neuen Heimat an.

Neue Heimat in Bad Rothenfelde

Auch hier engagierte sich Tesch in auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. „Dein ehrenamtlicher Einsatz gleicht dem eines Tausendsassas“, sagte Landrätin Anna Kebschull anlässlich der Verleihung. Tatsächlich beinhaltet Teschs Lebensweg Stationen als erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister, Mitglied des Gemeinderates seit 1991, Schöffe, Vorsitz des Verbandes Bildung und Erziehung, Schiedsmann um nur einige zu nennen. Für Tesch waren all diese Stationen dabei nie eine Frage des Ehrgeizes, sondern immer der Verantwortung für seine Mitmenschen und die Gesellschaft.

Das Herzensprojekt des Rektors war jedoch neben seinen Schulkindern der Neu- und Umbau der Grundschule, die bei seiner Übernahme in einem desolaten Zustand war. Nach Jahren der Überzeugungs- und Bauarbeit konnte diese 2002 eröffnet werden.

Seit 2006 im Ruhestand bringt Tesch seine Fähigkeiten weiterhin als Ratsvorsitzender und 1. stellvertretender Bürgermeister ein. Über Parteigrenzen hinweg ein Gefühl von Miteinander und Verantwortung füreinander zu schaffen, ist seine große Stärke. „Nur so kannst du Kommunalpolitik gestalten, mit Konsens und Kompromissen.“ Dabei bleibt Tesch bescheiden: So ein Bundesverdienstkreuz müsse doch nicht sein. Bei der Ehrung für sein Lebenswerk war er dann aber doch sichtlich gerührt.