Deko für zuhause: Kimberley und ihr Freund Florian waren beim Besuch in Bad Rothenfelde begeistert von den „tätowierten“ Trophäen. FOTO: Bettina Klimek Bogenschießen, Ritterkämpfe, Wildburger Mittelalterliches Treiben am Neuen Gradierwerk in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 29.05.2022, 09:22 Uhr

Met zu einer Wildbratwurst, danach einen orientalischen Mokka: Satt werden konnte man am verlängerten Wochenende auf dem Mittelaltermarkt, der am Neuen Gradierwerk in Rothenfelde seine Zelte aufgeschlagen hatte.