Kosten sparen für neue Projekte Bücher Beckwermert schließt in Bad Rothenfelde nach 25 Jahren Von Bettina Klimek | 24.08.2023, 11:30 Uhr Die Filiale der Buchhandlung Beckwermert in Bad Rothenfelde schließt zum 31. Dezember. Die Filialen in Bad Laer, Bad Iburg und Dissen sowie der Internethandel mit Lieferservice bleiben erhalten. Foto: Bettina Klimek up-down up-down

Ausgerechnet sein Stammhaus an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde will Matthias Beckwermert zum Ende des Jahres schließen: Der Bad Rothenfelder Buchhändler hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und erzählt, warum er sie treffen musste.