Mit dem publikumswirksamen Freundschaftsspiel klingt für die Dänen das fünftägige Trainingslager an der Saline aus. „Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Die Bedingungen waren nicht perfekt, aber absolut in Ordnung“, sagt Kotrainer Bent Christensen. Der Europameister von 1992 ging einst für den FC Schalke 04 (1991 bis 1993) auf Torejagd und gilt als Bröndby-Legende.

Kein Wunder, dass Christensen nach 82 Toren in 150 Spielen und fünf nationalen Titeln in einem Atemzug mit den Vereinsidolen Brian und Michael Laudrup genannt wird. „Für uns beginnt schon in zwei Wochen die Meisterschaft, da hat die Woche mit intensivem Training gut getan“, sagt der 45-Jährige.

Die Dänen stehen also voll im Saft, was sie beim 1:0-Sieg gegen Preußen Münster am Mittwoch bewiesen. Keine leichte Aufgabe für Rothenfelde, das die Sommerpause um einige Tage verkürzte und heute noch einmal mit dem Kader der Saison 2011/12 antritt, weil die Zugänge erst ab 1. Juli spielberechtigt sind. Positiver Nebeneffekt: Nils Hörmeyer, Oliver Köther & Martin Heinrich kommen so in den Genuss eines wahrhaft außergewöhnlichen Abschiedsspiels.