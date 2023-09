„Stars for free on Tour“ Nico Santos begeistert 200 Zuschauer im Carpesol in Bad Rothenfelde Von Oliver Wichmann | 03.09.2023, 14:33 Uhr | Update vor 15 Min. Kostenfrei und exklusiv vor 200 Gästen spielte Nico Santo auf Einladung von Antenne Niedersachsen im Carpesol in Bad Rothenfelde Foto: Christian Senft up-down up-down

Bei der Aktion „Stars for free on Tour“ von Antenne Niedersachsen begeisterte der Singer-Songwriter Nico Santos am Samstagabend mehr als 200 Zuschauer im Außenbereich der Carpesol-Therme in Bad Rothenfelde. Die Tickets gab es im Vorfeld nur zu gewinnen.