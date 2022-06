Damit bewegen sich die Finanzen des Kurortes in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sinkt von 592000 Euro auf 138000 Euro.

Allerdings handelt es sich bei der unverhofften Finanzspritze um eine Einmalzahlung. Zudem haben höhere Steuereinnahmen in den Folgejahren Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage.

Positiv entwickelt hat sich bis in den August hinein der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Sollte sich dieser positive Trend fortsetzen, kann Bad Rothenfelde mit zusätzlichen Erlösen in Höhe von rund 140000 Euro rechnen.

Im Nachtragshaushalt werden 3000 Euro für die soziale Aktion „Menschen im Blick“ eingeplant. Um die Toilettenanlage an der Lindenallee in Schuss zu halten, waren umfangreiche Reparaturen notwendig. Der Ansatz im Nachtragshaushalt wurde deshalb um 5000 Euro erhöht. Den Ansatz für die Straßenunterhaltung hat der Rat um 25000 Euro erhöht.