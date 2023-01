Das Neubaugebiet in Bad Rothenfelde vom Windusweg aus gesehen, rechts ist die Osnabrücker Straße, im Hintergrund die Teutoburger-Wald-Straße. Archivfoto: Achim Köpp up-down up-down CDU zur Osnabrücker Straße Bauen in Bad Rothenfelde: Wie viele Öko-Auflagen sind noch familienfreundlich? Von Frank Wiebrock | 31.01.2023, 11:56 Uhr

Kein „Futura“ im Baugebiet an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde? Die strikten Vorgaben des von den Grünen vorgeschlagenen Konzeptes lehnt die örtliche CDU ab. Am Mittwoch, 1. Februar, beschäftigen sich der Planungsausschuss sowie der Tourismusausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Baugebiet.