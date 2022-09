Manfred Höhle aus Bad Rothenfelde ist seit etwa 200 Tagen im Einsatz für die Menschen in der Ukraine. Archivfoto: Michael Schwager up-down up-down Seit 200 Tagen für Ukrainer im Einsatz Bad Rothenfelder Manfred Höhle wurde für seine Hilfsbereitschaft auch schon angefeindet Von Anke Schneider | 22.09.2022, 16:14 Uhr

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurden Manfred Höhle und seine Familie aktiv. Der Antrieb: Seine Frau und sein Stiefsohn sind gebürtige Ukrainer und haben in der Ukraine noch etwa 85 Familienangehörige. So ist Familie Höhle dem Land mehr verbunden, als manch anderer.