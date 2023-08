Heimatfest war ein voller Erfolg Bad Rothenfelder Morgen mit ganz besonderem „Familienmoment“ Von Susanne Pohlmann | 22.08.2023, 14:02 Uhr Schützenpräsident Andreas Weber durfte seinem Vater Alfred die Urkunde überreichen für 63 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down

Das Heimatfest in Bad Rothenfelde ist zu Ende. Die Organisatoren von Feuerwehr und Schützenverein zogen zusammen mit dem Bürgermeister am „Heimatfest-Morgen“ eine positive Bilanz. Und am Schluss gab es noch eine ergreifende Ehrung.