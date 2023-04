Turmspringer und Bademeister: August Melo war Publikumsmagnet und Werbeträger für das Bad Rothenfelder Freibad. Archivfoto: Salinenarchiv up-down up-down Als die Nordsee in den Kurort kam Sole-Freibad Bad Rothenfelde: Badespaß seit 90 Jahren Von Frank Wiebrock | 28.04.2023, 07:55 Uhr

Am 1. Mai ist es so weit: Dann öffnet das Sole-Freibad Bad Rothenfelde wieder seine Tore. Und kann dabei gleich zwei Geburtstage feiern. Denn hohe Wellen werden in Bad Rothenfelde an der Frankfurter Straße schon lange geschlagen. Zum Beispiel von August Melo.