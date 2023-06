Bad Rothenfelde will den Kauf von Balkonkraftwerken unterstützen. Symbolfoto: dpa/Stefan Sauer up-down up-down Geld für Klimaschutz Bad Rothenfelde will Balkonkraftwerke und Dachbegrünung fördern Von Frank Wiebrock | 08.06.2023, 12:20 Uhr

Die Gemeinde Bad Rothenfelde will die Anschaffung von Balkonkraftwerken fördern. Wer den Zuschuss mitnehmen will, muss sich aber noch etwas in Geduld üben. Auch für Dachbegrünung und Klimabäume gibt es Fördermittel.