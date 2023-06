Bald ist wieder Rosenzeit in Bad Rothenfelde. Foto: Hans-Peter Fröbel up-down up-down Veranstaltung am 24. und 25. Juni Rosenzeit im Bad Rothenfelder Rosengarten am Neuen Gradierwerk Von Wibke Niemeyer | 21.06.2023, 06:14 Uhr

Am Wochenende 24. und 25. Juni, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr, ist wieder Rosenzeit in Bad Rothenfelde. Die Kulisse dafür bietet der Rudi-Wernemann-Rosengarten am Neuen Gradierwerk mit rund 6500 Rosen in beinahe 210 Sorten.