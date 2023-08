Aktion „Stars for free on Tour“ Bad Rothenfelde: Gratis-Konzert mit Nico Santos am 2. September Von Anke Schneider | 15.08.2023, 06:28 Uhr Umsonst und draußen: Sänger Nico Santos tritt am 2. September 2023 in Bad Rothenfelde auf. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down

Nico Santos heißt der Top-Act bei der Aktion „Stars for free on Tour“ von Antenne Niedersachsen am 2. September in Bad Rothenfelde. Eintrittskarten für das Gratiskonzert auf der Bühne am Carpesol verlost der Radiosender exklusiv unter seinen Hörern.