Hilflos in der eigenen Wohnung Feuerwehr befreit gestürzte Seniorin in Bad Rothenfelde

Die Feuerwehr hat eine ältere Dame, die vermutlich am ersten Weihnachtstag in ihrer Wohnung gestürzt war, am Mittwoch befreit. Foto: Michael Janböke

Bad Rothenfelde. Eine ältere Dame, die vermutlich am ersten Weihnachtstag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße gestürzt war, wurde am Mittwoch von der Feuerwehr befreit.