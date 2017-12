Das Glück in Büchern Nina Petri im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Die Schauspielerin Nina Petri kennt die Schattenseiten des Lebens. Am Freitag, 29. Dezember, widmet sie sich im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde aber dem Glück.

Nina Petri gewann für „Lola rennt“ und „Bin ich schön?“ den Deutschen Filmpreis. Sie spielte in unzähligen Filmen mit. Aber sie kennt auch die andere Seite des Schauspieler-Ruhms. Dem Magazin „Die Zeit“ verriet sie, dass sie in Zeiten ohne Engagements beim Sozialamt auf der Matte stand. In Rothenfelde trägt die vielseitige Künstlerin ihr Programm „Nimm das Glück wo’s dir lacht….“ vor. Dafür hat sie Texte von Robert Gernhard, Doris Dorrie oder Franz Kafka studiert und trägt diese nun mit ihrer sinnlichen Stimme vor.

Die Lesung von Nina Petri im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde beginnt am Freitag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr. Eintritt: 18/16 Euro. Kartentelefon: 05424/22180.