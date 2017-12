Besinnliche Klänge zum Fest MGV Teutonia Müschen und Gäste im Konzert

Bad Rothenfelde. Einen besinnlichen Nachmittag bereitete der MGV Teutonia Müschen rund 130 Musikfreunden in Bad Rothenfelde. Im Haus des Gastes stimmten die Sänger gemeinsam mit jungen Solisten auf das bevorstehende Fest ein.

Zu seinen Konzerten lädt sich der MGV Teutonia Müschen gerne musikalische Gäste ein. Seine Chorsätze verbanden sich im voll besetzten Saal deshalb einmal mehr mit kleinen Darbietungen der Instrumentalschüler von Chorleiterin Olga Dahlke. Der MGV selbst zauberte unterdessen einige der schönsten, weihnachtlichen Melodien aus seinem reichhaltigen Repertoire hervor.

Vorfreude und Melancholie

„Bald ist wieder Weihnachtszeit“, verrieten die Sänger ihren Zuhörern mit ansteckender Vorfreude. Stimmungsvoll ließen sie „Weihnachtsglocken“ erklingen, die unter dem blinkenden Sternenzelt in zartestem Pianissimo die „Stille Nacht“ verkündeten. Aus andächtigem Piano steigerte der Chor sein Lob der „Heiligen Nacht“ zu kraftvoll-feierlichen Harmonien. Ein Hauch von Melancholie umwehte unterdessen des „Seemanns Weihnachten“, das im „Stille Nacht“ seinen hoffnungsvollen Abschluss fand.

Kurze Geschichten bereicherten den Nachmittag und erinnerten mal heiter, mal nachdenklich nach der oft stressigen Vorweihnachtszeit an den Sinn und Ursprung des Festes. „Menschen sind Engel mit nur einem Flügel“, erfuhren die Konzertbesucher dabei. „Wenn sie fliegen wollen, müssen sie sich umarmen.“ Flügel verleiht dem Geist aber auch die Musik – vor allem dann, wenn sie so niveauvoll dargeboten wird wie von Florian Dimek.

Romantische Seite des Winters

Der 19-Jährige bereicherte das Konzert nicht nur am Flügel mit Frédéric Chopins zwischen Empfindsamkeit und spannungsreicher Dynamik intoniertem Walzer in As-Dur. Er griff für den zweiten Satz von Antonio Vivaldis Flötenkonzert in C-Dur in Begleitung von Olga Dahlke auch noch zur Blockflöte. Als junge Solisten wirkten zudem Delia Koch, Diana Berdugin und Alina Buschmeyer mit.

In einem Gesangsduett mit dem MGV-Solisten Theo Geers lenkte Olga Dahlke selbst in „Mit Liebe durch den Winter“ den Blick auf die romantischen Seiten der kalten Jahreszeit. Für die Besucher blieb es unterdessen nicht beim Zuhören allein. Sie stimmten, von Florian Dimek am Flügel begleitet, gemeinsam mit dem MGV gerne in bekannte Weihnachtslieder ein.

Ein herzlicher Applaus war allen Sängern und Solisten sicher nach einem Konzert, das nur einen Wermutstropfen aufwies: Die fortwährenden Störungen durch nachträglich eintreffende Gäste zeugten nicht unbedingt von Respekt für Sänger und Musiker.