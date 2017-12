„Nimm das Glück wo`s dir lacht….“ Nina Petri liest in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Nina Petri hat sich das Thema Glück vorgeknöpft und ist dabei auf erstaunliche Texte gestoßen. Diese will sie am Freitag, 29. Dezember, um 19:30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde vortragen und damit zum Nachdenken anregen.

Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Macht Geld glücklich? Und wenn ja, wieviel? Was ist mit der Liebe, der Freundschaft und Familie? Wie nützlich sind Glücksbringer? Was die Autoren Robert Gernhardt, Doris Dorrie und Franz Kafka zu diesen Themen schreiben, vermittelt Nina Petri in Bad Rothenfelde. Außerdem beschäftigt das Glück auch immer wieder die Wissenschaft und Politik, auch hierzu gibt es bemerkenswerte Erkenntnisse, die die Schauspielerin („Allein unter Frauen“, „Lola rennt“) vorträgt.

In der Ankündigung der Kur und Touristik Bad Rothenfelde heißt es weiter: „Glück – eines der Themen, zu dem jeder seine eigene Philosophie hat. Vielleicht finden die Zuhörer dieses Abends sich in den vorgetragenen Texten und Weisheiten der Schauspielerin Nina Petri zum Thema Glück wieder, oder gewinnen eine ganz neue Sicht auf die Dinge.“

Karten für diesen Abend erhalten Interessierte in der Touristinformation im Haus des Gastes, Am Kurpark 12 in Bad Rothenfelde. Telefon 05424/22180, E-Mail: touristinfo@bad-rothenfelde.de.

Ticketpreis: 18 Euro/ermäßigt Kurkarte: 16 Euro. Die Abendkasse ist ab 18:45 Uhr geöffnet.