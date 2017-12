Stimmungsvoller Nachmittag Ratespiele und Musik im Kurhaus Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Zu einem stimmungsvollen Nachmittag im Advent luden die Kirchengemeinden und die Kur und Touristik ins Bad Rothenfelder Kurhaus ein. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung, bei Kaffee, Kuchen und einem kurzweiligen Bühnenprogramm die Gemeinschaft zu genießen.

„Weihnachten hat viel damit zu tun, dass Herzliches geschieht“, erklärte Pastorin Gesine Jacobskötter. Und mit dem Herzen waren auch die Gruppen und Solisten dabei, die für die Senioren den besinnlichen Nachmittag gestalteten. Mit Querflöten und Blockflöten spielte sich der musikalische Nachwuchs in die Herzen der Besucher: Die „Querblockis“ unter der Leitung von Katja Kriete-Daniel weckten mit bekannten Weihnachtsliedern von „Stern über Bethlehem“ bis zum „Gloria“ der Engel fröhliche Erinnerungen.

Musikalische Kostbarkeiten

Und bei so manchem Lied summte der Saal leise mit. Als Stargast bereicherte Pauline die instrumentalen Beiträge. Für ihre ebenso mutigen wie gekonnten Soli war der jungen Sängerin der Beifall ihres Publikums sicher. Nicht „Alle Jahre wieder“ das Gleiche, sondern als eine Aufforderung, das Neue zu wagen, sah Gemeindereferent und Kurseelsorger Bernd Otte in seiner Ansprache die Adventszeit. Dabei gelte es nicht, alles Vertraute über Bord zu werfen. Vielmehr stehe der Advent im Spannungsfeld zwischen Tradition und Aufbruch.

Musikalisch gaben Pianist Holger Dolkemeyer und Katrin Janssen-Oolo, Mezzosopran, diesem Gedanken Ausdruck. Denn mit großer Empfindsamkeit im Ausdruck verwandelten sie oft gehörte Weihnachtslieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“ in niveauvolle Kostbarkeiten. Weit weniger vertraut war die Weise „Eine zarte Rose“, die anrührend wie ein Traumgespinst durch den Saal schwebte. Strahlend intonierte Weihnachtsfreude brachte unterdessen der Posaunenchor unter der Leitung von Dieter Zilk mit „Joy to the World“ ins Kurhaus.

Dank für Engagement

Für die Besucher blieb es jedoch nicht beim Zuhören allein. Sie ließen sich von den Bläsern auch gern einladen, bei bekannten adventlichen Chorälen mit einzustimmen. Doch was kommt eigentlich dabei heraus, wenn die vertrauten Weisen rückwärts gespielt werden? Die „Querblockis“ machte die Probe aufs musikalische Exempel und forderten mit den ungewöhnlichen Klangbildern auch gleich zu einem heiteren Ratespiel auf.

Die Weihnachtsgrüße der politischen Gemeinde überbrachte zur Feier Bürgermeister Klaus Rehkämper. Sein Dank galt allen Akteuren wie auch den Organisatoren des stimmungsvollen Nachmittags für ihr Engagement.