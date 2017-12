Baubeginn Frühling 2018 Bier brauen im Westfälischen Hof in Bad Rothenfelde?

Bad Rothenfelde. Wie geht es mit dem Westfälischen Hof weiter? Peter Heuer, einer der Investoren, berichtet von seinen Plänen, einer Bierbrauerei im gehobenen Bereich und vom langen Warten auf die Baugenehmigungen.

„Ich bin guter Hoffnung, dass der Westfälische Hof im Frühjahr 2019 fertig ist“, sagt Peter Heuer. Er ist einer der drei Investoren, die es sich zur Aufgabe machen, das ehemalige Hotel – „die erste Adresse Bad Rothenfeldes“ – zu sanieren und außerdem die daran angrenzenden Flachdach-Gebäude abzureißen und neu aufzubauen. Dieser Teilabschnitt soll etwas früher fertig gestellt werden: Ende 2018 oder Anfang 2019 könnte es soweit sein. Deshalb haben Diplomingenieur Florian Reich und Bauunternehmer Christian Möllering 2016 zwei Baugenehmigungen eingereicht.

Lange Einstiegsphase

Untätig war das Investoren-Trio seitdem nicht – auch wenn die Baugenehmigungen auf sich warten lassen. Peter Heuer schiebt in seinem Büro die Schranktür auf, eine ganze Reihe von Ordnern füllen mittlerweile die Regale: Unzählige Gespräche mit dem Bauamt der Gemeinde, der unteren Denkmalschutzbehörde und den Nachbarn des „Westfälischen Hofes“ liegen hinter ihm. Hinzu kommen zusätzliche Gutachten, Vermessungen und der Kauf des Grundstückes an der Münsterschen Straße 4, das zunächst von dem Trio nur gepachtet worden war. „Das alles hat den Prozess verzögert“, so Heuer von der langen Einstiegsphase des Projektes, in der die drei zunächst auch finanziell in Vorlage gehen. Doch nun ist er guter Hoffnung, dass zumindest die Baugenehmigung zum „Rückbau“ und Neubau des Flachdach-Gebäudes an der Münsterschen Straße gegeben wird.

Wohnungen im Neubau vermarkten

Ob es wirklich dazu kommt, hängt auch davon ab, wann die Baugenehmigung kommt. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Klaus Rehkämper und dem Bauamt geht Peter Heuer davon aus, dass dies bald der Fall sei. „Dann können wir auch mit der Vermarktung der Wohnungen und der Ladenzeile beginnen“, berichtet der Kaufmann. Interessenten gebe es bereits. „Denn die Lage gehört sicherlich zu den besten Lagen in Bad Rothenfelde“, so Heuer. Dieses Potenzial dürfe nicht brachliegen. „Es wird Zeit, dass etwas passiert“.

Bierbrauerei im Westfälischen Hof

Im Fall der Sanierung des denkmalgeschützten Westfälischen Hofes scheinen die Vorplanungen in den letzten Zügen zu liegen. Bevor jedoch die Arbeiten beginnen können, muss noch die Untere Denkmalschutzbehörde den Änderungen zustimmen: Eine Holzdecke soll einer Betondecke weichen, die tiefer gehängt wird. Was genau im Erdgeschoss des Westfälischen Hofes Platz finden könnte, ist noch nicht geklärt. Peter Heuer hat bereits erste Gespräche mit einer Edel-Bierbrauerei aufgenommen – es gibt jedoch auch andere Interessenten. Wenn alles klappt, können die Arbeiten im Frühling kommenden Jahres beginnen und im Winter fertig sein.