Breitbandausbau Telkos ohne Beteiligung von Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Der Landkreis Osnabrück möcht das schnelle Internet auch in die Außenbezirke bringen. Bad Rothenfeldes Rat stimmt nun einer Änderung der Vereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis zu: Demnach werden die Kommunen keine Gesellschafter der landkreiseigenen Infrastrukturgesellschaft. Einfluss nehmen können sie trotzdem.

Schnelles Internet ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Um auch die Außenbezirke zu versorgen, schlossen sich die Kommunen im letzten Jahr mit dem Landkreis Osnabrück zusammen. Ihr Wunsch: Mit der Firma Telkos den Breitbandausbau vorantreiben. Dabei geht es um Gebiete, die Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht bedienen: Also, all jene Gebiete, in der eine Mail auch schon mal zur Nervenprobe werden kann und an Film-Plattformen nicht mal zu denken ist.

Steuerkreis Breitband

Offengelassen wurde in den Verhandlungen bislang offenbar eine Frage: Ob die Kommunen selbst als Gesellschafter bei Telkos eintreten. Bei der Bürgermeisterkonferenz haben sich Kreis und Gemeinden nun dagegen ausgesprochen. „Damit wird verhindert, dass sich die kreisangehörigen Kommunen in den Anfangsjahren an den Verlusten von Telkos beteiligen müssen“, erläutert Burkhard Riepenhoff, Pressesprecher des Landkreises auf Anfrage der Redaktion. Zum anderen müssten die Entscheidungswege bei Telkos so gestaltet werden, dass ein reibungsloser Ablauf des Projekts gewährleistet werde. Um die Mitbestimmung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sicherzustellen, werde nach Angaben des Landkreises ein „Steuerkreis Breitband“ eingerichtet. Der Rat Bad Rothenfelde stimmt ohne weitere Diskussion den Änderungen der Absprachen zwischen Kreis und Gemeinden zu. Dort beschließen die Kommunen „grundlegende Themen“. Dort wird es um den Wirtschaftsplan der Telkos, der Ko-Finanzierung der Förderanträge, die Verwendung von perspektivisch möglichen Gewinnen und dem Verkauf von Teilen des Netzes gehen.