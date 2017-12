Kaleidoskop von Gefühlen Mit dem „Ave Maria“ durch die Epochen der Musik

Verlieh den Emotionen der Lieder Ausdruck: Natalia Atamanchuk. Foto: Pentermann

Bad Rothenfelde. Das „Ave Maria“ in seinen Wandlungen während fast 800 Jahren Musikgeschichte ertönt mit 22 Beispielen in der Jesus Christus Kirche von Bad Rothenfelde. Es singen Natalia Atamanchuk (Sopran) und Genadijus Bergorulko (Bass-Bariton). Am Flügel begleitet sie Natalia Palamartschuk.