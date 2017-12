Echte Handwerker hinter der Kamera Fotos mit besonderer Strahlkraft in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Seit gestern Samstag hängen im Westflügel des Kurmittelhaus Fotos, die den Betrachter fast automatisch zum Stehenbleiben zwingen. Die Fotografien sehen auf den ersten Blick aus, als seien sie nicht durch eine Kamera, sondern durch Pinsel und Farbpalette entstanden. „Das sind gemalte Fotos“, scherzen die beiden Hobbyfotografen Arno Kollmann und Stefan Benitz, denn sie wissen sehr gut um die Wirkung der Bilder. Das Geheimnis der Fotos ist das Zusammenspiel von Belichtungszeit, Lichtquellen und Blende.

Eine lange Belichtungszeit, dann eine zweite Lichtquelle, zoomen in der richtigen Sekunden und eine gezielte Kamerabewegung – und schon hat man Wischeffekte, die dem Foto unglaubliche Effekte bescheren. Im Detail verraten wollen die beiden Fotografen, die als Dozenten im Bereich Fotografie an der Volkshochschule tätig sind, nicht. Schließlich haben sie lange getüftelt um die Bilder so hinzubekommen, wie sie nun im Westflügel hängen. „Wenn die Lichtverhältnisse draußen nicht passten, musste man auch noch ein zweites oder drittes Mal wiederkommen, um eine Motiv einzufangen“, sagt Arno Kollmann. „Die Bilder sind nicht die schnelle Nummer.“

Beeindruckende Schneelandschaften

Arno Kollmann zeigt vor allem Bilder von den beeindruckenden Schneelandschaften Grönlands. Etwa 20 Stück davon hängen im Westflügel. Stefan Benitz hat Motive aus dem Osnabrücker Land eingefangen. Er zeigt rund 20 Naturmotive, die als normales Foto geschossen eher langweilig gewirkt hätten. Die beiden versichern, niemals Programme wie Photoshop oder andere Filter angewendet zu haben. Schließlich könne ein guter Fotograf all das, was auch Photoshop kann. Jeder „Filter“ lasse sich mit den richtigen Kameraeinstellungen imitieren. Und doppelt belichtet ist auch keines der Bilder. „Alles mit nur einer Auslösung“, so Stefan Benitz. „Wir sind eben echte Handwerker“, fügt Kollmann hinzu.

Schwäche perfektioniert

Auf diese Art von Fotografie gekommen sind die beiden Hobbyfotografen aus Kirchhatten und Bohmterheide durch einen Schicksalsschlag, den Stefan Benitz erlitt. Durch einen Schlaganfall fehlte ihm die Kraft in der linken Hand und die Kamera rutschte beim Fotografieren oftmals weg. Die Wischeffekte, die dadurch ganz zufällig entstanden, brachten ihn auf die Idee, diese Art von Fotografie zu perfektionieren. Fortan wurde probiert und getüftelt, bis die Bilder reif für die Ausstellung waren. Die Besucher des Westflügels werden feststellen, dass sich die Arbeit gelohnt hat.

Mehr über die beiden Fotografen im Internet: www.kunst-raum.com, www.fotodesign-zeitblende.de