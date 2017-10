Ausstellung in Bad Rothenfelde Bild für Bild das Osnabrücker Land entdecken

Bad Rothenfelde. Zum dritten Mal werden im Westflügel des Kurmittelhauses Fotografien gezeigt, die die schönsten Orte und Perspektiven im Osnabrücker Land und in der Stadt zeigen.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren die Bad Rothenfelder und auch die Kurgäste begeistert von den Entdeckungen, die man auf und durch die Fotos machen kann. Die Fotografen sind alle Mitglieder der Facebook-Gruppe „Osnabrück & Landkreis in Bildern“, die mittlerweile 3390 Mitglieder zählt. Und alle eint die Liebe zur Fotografie.

Die Mitglieder der Gruppe stammen in erster Linie aus Osnabrück und der Region, aber auch Menschen, die eine persönliche Beziehung zum Landstrich haben, lieben die Gruppe mit den wunderschönen Bildern. Doch nicht nur in der virtuellen Welt des Internets tauschen sie sich aus, es gibt auch einen Stammtisch und Workshops auf denen man sich persönlich kennenlernt. Einer dieser realen Events ist die Fotoausstellung, die nach anderen Orten nun wieder in Bad Rothenfelde bis Ende Oktober zu sehen ist.

„Eine schöne Ergänzung zur abendlichen Lichtsicht Biennale“, wie auch Bürgermeister Klaus Rehkämper zur Eröffnung der Ausstellung betonte. Rund 200 Werke hatten die Mitglieder der Facebook-Gruppe eingereicht und eine kompetente unabhängige Jury suchte davon 60 Bilder aus, die einen besonderen Aspekt der Region in und um Osnabrück zeigt. Qualitativ waren alle Fotografien so hochwertig, so der Sprecher der Gruppe, Hans Peter Fröbel, dass man alle hätte ausstellen können.

Die Jury bestand unter anderem in diesem Jahr aus dem Fotojournalisten Michael Gründel, dem Künstler und Pädagogen Ralf Rainer Sass und der (Innen-)Architektin Professor Ulrike Kerber. Neben dem Bad Rothenfelder Bürgermeister zeigte sich bei der Vernissage auch Schirmherr Hermann Queckenstedt zusammen mit den vielen Mitgliedern und Freunden der Facebook-Gruppe beeindruckt davon, dass man trotz guter Ortskenntnisse dank der Fotos ganz neue Einblicke in die heimische Region erhalte.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Oktober im Kurmittelhaus zu sehen.