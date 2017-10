„Ekstase… ist nur eine Phase“ Barbara Ruscher kommt nach Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Mit ihrem neuen Programm erobert Barbara Ruscher charmant und intelligent auch die letzten Tabus und wechselt dabei nahtlos vom Politischen ins Erotische.

Am Donnerstag, 12. Oktober gastiert sie mit „Ekstase… ist nur eine Phase“ um 20 Uhr im Kurhaus Bad Rothenfelde. Einlass ist ab 19 Uhr.

Ekstase findet Barbara Ruscher in allen Bereichen: im modernen Verhältnis der Geschlechter, aber auch bei Massentierhaltung, beim Datenklau im Punktesammeln, bei der Billigproduktion und der Wahl von Ernährungskonzepten – all das wird von ihr souverän als Stand-up und am Klavier, getextet und gedichtet, lakonisch und bissig präsentiert.

Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro in der Touristinformation im Haus es Gastes, Am Kurpark 12, Bad Rothenfelde. Telefonische Bestellungen unter: 05424/2218-0, per Mail an: touristinfo@bad-rothenfelde.de oder unter www.adticket.de. An der Abendkasse kosten die Karten 24 Euro. Kurkarteninhaber erhalten zwei Euro Ermäßigung.