Geschichtsträchtige Premiere Westfälischer Schützentag in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Der Schützenkreis Teutoburger Wald schreibt Geschichte: Zum ersten Mal holt er den Westfälischen Schützentag auf niedersächsischen Boden. In Bad Rothenfelde begrüßt er als Gastgeber am Freitag und Samstag, 13. und 14. Oktober, die Vereine des Westfälischen Schützenbundes.

Ein westfälisches Großereignis mitten im niedersächsischen Kurort? Die Weichen für die grün-weiße Premiere stellte der Schützenkreis Teutoburger Wald bereits vor drei Jahren. Mit seinen 22 Vereinen und über 5000 Mitgliedern wechselte er in den Westfälischen Schützenbund (WSB). Dort sei er als Neumitglied des Bezirks Münster von Anfang an herzlich aufgenommen worden, betont Jürgen Stumpe vom Kreisvorstand. Die Ausrichtung des 68. Westfälischen Schützentages soll nun auch ein Dankeschön sein. Dem Schützenkreis Teutoburger Wald gehören Vereine aus Dissen, Bab Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf, Hilter, Borgholzhausen, Hagen und GMHütte an.

Rosen, Festakt und großer Umzug

Und dafür ließ sich der Schützenkreis einiges einfallen. So findet zum Empfang des Bürgermeisters am Freitag ab 10 Uhr anstelle der traditionellen Baumpflanzung dem Austragungsort angemessen eine Rosenpflanzung im Rudi-Wernemann-Rosengarten statt. Nach der Hauptausschusssitzung des WSB, die um 16 Uhr in der „Fuchskuhle“ beginnt, wird mit dem „Teutonenabend“ in der Sporthalle am Heristo-Sportpark ab 20 Uhr der Westfälische Schützentag offiziell eröffnet.

Eingebettet in die Veranstaltung ist der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Schießsportgemeinschaft Teutoburger Wald (SSG Teuto). Eine Ausstellung mit Exponaten aus fünf Jahrzehnten SSG Teuto zieht deshalb in der Sporthalle die Blicke auf sich. Den musikalischen Rahmen gestaltet der Musikverein Füchtorf als Hauptkapelle der beiden Festtage. Den „Teutonenabend“ lässt sich auch Bauer Schulte Brömmelkamp nicht entgehen. Humorvolle Stunden sind damit garantiert.

Erstmals mit Landeskinderkönig

Der erste Schützentag in Bad Rothenfelde hält für die teilnehmenden Vereine unterdessen auch in sportlicher Hinsicht eine Premiere bereit. Denn neben dem Wettkampf um die Würde des Landeskönigs und des Landesjugendkönigs findet zum ersten Mal auch ein Landeskinderkönigsschießen mit dem Lichtpunktgewehr statt. Als Initiator stiftet der Schützenkreis dafür auch gleich die zu verleihenden Ehrenzeichen. „Damit möchten wir einen Beitrag für die Zukunft unseres Verbandes leisten“, betont Kreispräsident Heinz Ahring in seinem Grußwort zum Festprogramm.

Ausgetragen werden die Wettkämpfe am Festsamstag ab 9 Uhr im Schießstand der SSG Bad Rothenfelde. Die um 10 Uhr beginnende Delegiertenversammlung wird von einem attraktiven Partner-Programm begleitet. Um 15 Uhr versammeln sich dann die Schützen und Kapellen vor dem Kurmittelhaus. Gute Sicht aus allen Reihen ist gewährleistet. Denn die Proklamation der neuen Landesmajestäten erfolgt um 15.30 Uhr auf dem Balkon des Kurmittelhauses.

Ein großer Festumzug schlängelt sich danach als durch die Straßen des Kurortes. Am Abend wird beim „Grünen Abend“, der Landes- und Kreiskönigsball verbindet, mit der Partyband „Casablanca“ in der Sporthalle am Heristo-Sportpark kräftig gefeiert.