Abschied vom Wald Förster Albers geht nach 50 Jahren in den Ruhestand

Bad Rothenfelde. Abschied vom Wald: Zehn Monate hat Franz-Josef Albers länger gearbeitet, als er musste. Nun ist er bereit. Nach 50 Berufsjahren geht der 66-Jährige in den Ruhestand.

Nicht zum ersten Mal steht Franz-Josef Albers vor der Frage, ob er in den Ruhestand gehen möchte. Doch lange konnte er sich das nicht vorstellen: Alles lief gut, er fühlte sich wohl in seinem Arbeitsumfeld, mochte die Zusammenarbeit mit Kollegen und Ansprechpartnern. Damals verlängerte er um „zehn wertvolle Monate“. Denn die gaben ihm vor allem eins: genug Zeit zum Abschiednehmen. Von Projekten, die er begonnen hat, und Projekten, die er nicht mehr schafft. Vor allem aber „vom Wald“, wie Franz-Josef Albers sagt. Und einen Moment ist beim Ortstermin im Teutoburger Wald nichts als das Rauschen des Waldes zu hören. 50 Jahre lang hat der nun 66-Jährige als Förster bei den niedersächsischen Landesförstern gearbeitet. Als einer der Letzten machte er mit 16 Jahren seine Ausbildung in der Forstschule bei Alfeld nahe Hildesheim.

Die eigentliche Kunst

Nun hinterlässt er, was sein Nachfolger Wolfgang Meyer anerkennend „ein gut bestelltes Feld“ nennt. Die Handschrift des gebürtigen Belmers prägt etwa 1100 Hektar Landeswald von Bad Rothenfelde über Bad Iburg bis Melle, die er seit 1991 betreut hat. Zudem war er auch für den Stadtwald in Osnabrück zuständig: „Ich versuche immer vorsichtig zu arbeiten.“ So forstet er punktuell mal hier auf, mal nimmt er dort „Bäume heraus“. Wichtig ist ihm dabei das Gesamtbild, die Stabilität des Waldes. Wolfgang Meyer fällt besonders die gelungene Laubholzverjüngung auf. Gemeinsam mit Forstamtsleiter Ulrich Zeigermann macht er mit seinem Vorgänger eine kleine Waldtour. Fichten wachsen an einem Berghang. Neben den großen, fast 40 Meter hohen Bäumen sind auch viele kleine. „Natürliche Verjüngung“, wissen die Förster. Immer wieder dazwischen: kleine Buchen – und darin, das erklärt Pressesprecher Rainer Städing, bestehe eben die eigentliche Kunst: zur richtigen Zeit am richtigen Ort in die Natur eingreifen, Laubbäume pflanzen, bis ein Mischwald entsteht.

Doch nicht mit allem ist Franz-Josef Albers rückblickend zufrieden: „Was mich traurig macht, ist, wenn wir geackert haben und es nicht so geworden ist wie erhofft.“ Er spielt dabei auf seine Zeit in Burkina Faso an. Damals stand er vor der Entscheidung: zur Bundeswehr gehen oder die Welt entdecken. Man ahnt, wofür sich Albers entschieden hat. Zwischen 1975 und 1977 half er, den Wald in Burkina Faso aufzuforsten – unter anderem mit Eukalyptusbäumen, die es in der Savanne dort so gar nicht gibt. „Heute würde man es anders machen“, sagt der Förster. Eine wichtige Erkenntnis. Und obwohl der Nutzwald nahe der burkinischen Hauptstadt noch steht, bleibt ein bisschen Traurigkeit. Trotzdem: Es war eine tolle Zeit: „Die Erfahrung möchte ich niemals missen.“ Was er in Ouagadougou gesehen und erlebt hat, die dortigen Lebensverhältnisse: Den 66-Jährigen prägen die Erlebnisse bis heute.

Keine Langweile

Und was wird die Zukunft bringen? Franz-Josef Albers legt sich nicht fest. Sicher ist aber, dass ihm mit einem großen Garten, der Ratsarbeit und einer langen To-do-Liste so schnell nicht langweilig wird im Bad Rothenfelder Forsthaus. Denn dort bleibt er. Das Haus gehört ihm. Auch der Wald wird in seinem Leben weiterhin eine große Rolle spielen. „Ich habe eigentlich keinen Lieblingswald oder Lieblingsort“, sagt Franz-Josef Albers. Doch müsste er sich entscheiden: Ruhe und Entspannung findet er in der Stille der alten Buchenwälder im Teutoburger Wald.

