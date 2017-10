Erbseneintopf zum Erntedank Bad Rothenfelde: 600 Portionen in zwei Stunden verkauft

Bad Rothenfelde. Erntedanksonntag? Da gibt’s bei uns nur eins: Erbseneintopf vom DRK – „da bleibt zu Haus die Küche kalt!“.

Dieser Meinung waren gestern die Menschen an den beiden Ausgabepavillions des DRK-Ortsvereins fast einhellig in den frühen Mittagsstunden. Am Alten Gradierwerk im Heilbad. Kaum zwei Stunden waren gegenüber des alten Gradierwerks vergangen, da gab’s in den großen Thermobehältern gähnende Leere, 300 Liter – das sind 600 Portionen – waren verkauft. Eine Erfolgsgeschichte mit dem Titel „DRK-Erbsensuppe aus der Gulaschkanone“.

Herrliches Wetter

„Heute haben wir das klassische Eintopfwetter“, meinte Beate Bockamp, Schriftführerin des örtlichen DRK, die mit weiteren Aktiven den Eintopf austeilte, mit Blick auf den Trubel am Alten Gradierwerk, „herrliche Sonne, angenehme Temperaturen, kein Wind. Da kommen die Menschen noch lieber und nehmen unser Angebot wahr. Hier können sie direkt, egal ob an den Tischen in der Sonne oder unter dem Pavillondach im Schatten, ihre Portion verzehren“. Etliche Besucher, unter ihnen seit Jahren viele Stammgäste, wie Beate Bockamp weiß, nahmen dennoch gern ihre Portion in mitgebrachten Behältern mit nach Haus. Egal ob nach Bad Rothenfelde, Dissen, Hilter oder gar noch weiter weg.

Bewährte Rezepte aus der Feldküche

Wie auch immer: Dass in der Feldküche nach bewährtem Rezept gekocht wird, das ist mittlerweile den Menschen aus der Region bekannt – und das schätzen sie ja auch, wie der Zuspruch beweist. Diese Feldküche – die sogenannte Gulaschkanone – steht jedoch in Dissen auf dem Schwarzen Platz und wurde wieder von vier männlichen DRK-Aktiven schon in früher Morgenstunde angeheizt, während andere, weibliche DRK-Aktive, bereits am Samstag für die Vorbereitung der unterschiedlichen Zutaten gesorgt hatten. Der fertige Eintopf wird dann Sonntagmorgen pünktlich vor Beginn der angekündigten Ausgabe zum Kurpark nach Bad Rothenfelde gebracht.

Erlös für einen guten Zweck

Die beteiligten DRKler nehmen die umfangreichen Arbeiten ehrenamtlich und freiwillig bereits seit Jahrzehnten auf sich, um durch den Erlös des Eintopfs – aktuell 3,50 Euro pro Portion – die Aufgaben des Roten Kreuzes als Dienst für die Menschen erfüllen zu können. Dabei steht nicht nur Erbseneintsopf auf dem Programm, denn auch Waffelbacken, wie jüngst zur Bundestagswahl, Blutspender mit Essen zu versorgen, Grillen für andere Events und vieles andere mehr steht im Kalender. Gestern und vorgestern war dann jedoch eine doppelte Schicht angesagt. Denn es galt, für den am Sonntag parallel laufenden Erntedankgottesdienst der Dissener Mauritius-Kirchengemeinde auf dem Hof Dallmeyer zusätzlich 250 Portionen des gleichen Erbseneintopfs bereitzustellen.