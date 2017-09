Wege aus der Pflegekrise Anja Piel im Gespräch mit Pflegeheimen

Zu einem konstruktiven Gespräch begrüßte Jochen Schlüter in seinem Pflegeheim initiatorin Anna Kebschul und Anja Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag (von links). Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Das Schlagwort geistert mal leise, mal lauter durch viele Diskussionen. Für die Betreiber privater Alten- und Pflegeheime im Südkreis steht fest: Der sogenannte Pflegenotstand ist fast schon da. Was kann, was muss die Politik tun? Dieser Frage ging jetzt Anja Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, in Bad Rothenfelde nach.