Mittelaltermarkt und Mini-Olympiade Mittelalterliches Volk im Bad Rothenfelder Kurpark

Bad Rothenfelde. Vorbei ist es mit der Ruhe im Kurpark. Vier Tage lang sind Mittelaltermarkt und Mini-Olympiade Anziehungspunkt für Besucher in Bad Rothenfelde. Den Auftakt machten am Himmelsfahrtstag edle Herren, tapfere Ritter und allerlei anderes Volk aus längst vergangen Tagen.

Der Klang der Schalmeien und von Dudelsack und Trommeln schallte bis zum alten Gradierwerk und machte die Besucher neugierig, die dort am Feiertag flanierten. Zum vierten Mal hatte mittelalterliches Volk unter den Parkbäumen am Neuen Gradierwerk seine Zelte aufgeschlagen.

Am frühen Nachmittag scharten sich die zahlreichen Besucher um den freien Platz in der Mitte, wo „Forum Porcina“ aufspielte, fünf Musiker mit einem Faible für mittelalterliche Klänge. Die bunte Mixtur aus Melodien der schottischen Highlands, höfischer Kompositionen und orientalisch anmutenden Rhythmen begeisterte die Zuhörer.

„Heute herrschen ideale Bedingungen. Das gute Wetter treibt die Besucher geradezu zu uns“, freute sich Peter „Schotten-Peter“ Lapatke, einer der Sprecher des Mittelaltervolks. Zahlreiche Gruppen von Männern waren auszumachen, die den Vatertag in der zünftigen Umgebung des Marktes feierten. Am Bierstand wurde Tonkrug um Tonkrug ausgegeben, am Grill drehten sich die Schweinehälften und an der Whiskey-Bar freute man sich ebenfalls über regen Zuspruch. Noch bis Sonntag können die Besucher zudem mittelalterliches Handwerk aus der Nähe bestaunen und Rittern beim Kampftraining zuschauen.

Am Wochenende wird zudem die 9. Mini-Olympiade veranstaltet. Sie beginnt am Samstag, 27. Mai 2017, um 12 Uhr. Tags drauf, am 28. Mai, geht es bereits ab 9.30 Uhr los, ebenfalls im Kurpark. Zahlreiche Gruppen, Vereine und Firmen nehmen daran teil. Im Angebot ist eine ganze Palette von Breitensport-Aktivitäten. Auf dem Programm stehen unter anderem Tennis und Biken, Dosenwerfen und Mini-Basketball und Airtrack. Wer es gern etwas ruhiger angehen lässt, für den gibt es zum Beispiel Skat oder Billard. Es dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Jeder Besucher kann die offenen Sport-, Spiel- und Spaßangebote ausprobieren.