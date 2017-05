Neue Mensa mit Zeitkapsel Grundsteinlegung an der Grundschule Bad Rothenfelde

Für die neue Mensa der Grundschule Bad Rothenfelde griffen bei der Grundsteinlegung viele Hände zur Maurerkelle. Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. In einen kurzweiligen Maurer-Workshop verwandelte sich am Mittwoch die Grundsteinlegung an der Grundschule Bad Rothenfelde. Denn für die neue Mensa griffen an der Frankfurter Straße viele Hände zur Maurerkelle.