Der Wagen einer 64-jährigen Frau landete an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde im Graben. Foto: Janböke/Feuerwehr Autofahrerin landet im Graben 64-jährige Frau bei Unfall in Bad Rothenfelde lebensgefährlich verletzt Von Marcus Alwes | 03.07.2023, 09:22 Uhr | Update vor 42 Min.

Der Gesundheitszustand einer 64-jährigen Frau ist nach einem Unfall in Bad Rothenfelde offenbar kritisch. Sie schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Die Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug am Sonntagabend an der Osnabrücker Straße von der Fahrbahn abgekommen.