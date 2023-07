Auch Rettungskräfte wurden zur Unfallstelle an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde gerufen. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Autofahrerin landet im Graben 64-jährige Frau bei Unfall in Bad Rothenfelde schwer verletzt Von Marcus Alwes | 03.07.2023, 09:22 Uhr

Der Gesundheitszustand einer 64-jährigen Frau ist laut Polizei nach einem Unfall in Bad Rothenfelde offenbar kritisch. Die Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug am Sonntagabend an der Osnabrücker Straße von der Fahrbahn abgekommen.