Mehr als 750 Menschen haben sich in einer sechsstündigen Aktion in der Schüchtermann-Klinik boostern lassen.

Schüchtermann-Klinik

Bad Rothenfelde. In einer sechsstündigen Impfaktion der Schüchtermann-Klinik sind zahlreiche Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Neben 69 Mitarbeitern der Klinik-Gruppe erhielten auch 684 Freunde und Angehörige des Personals die Boosterimpfung.

Bei weiteren Aktionen in der Schüchtermann-Klinik sowie an anderen Standorten waren bereits zuvor rund 800 weitere Mitarbeiter und Angehörige geimpft worden, teilte die Schüchtermann-Klinik am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. „Wir fr