Gefrorene Sole am Gradierwerk in Bad Rothenfelde, das gab's zuletzt 2018. Weihnachten 2021 passen die Bedingungen wieder.

Manfred Nieweler

Bad Rothenfelde. Das kommt selten vor: Am 2. Weihnachtstag ist es in Bad Rothenfelde so kalt, dass die Sole am Gradierwerk gefriert.

Manfred Nieweler, Mitglied im Gradierwerksverein Bad Rothenfelde, hat das Phänomen im Bild festgehalten. "Es ist sehr selten, dass die Sole an den Dornen gefriert, denn die Sole hat hier immerhin einen Salzgehalt von zirka sieben Prozent",