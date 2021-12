Eine junge Frau soll im Whirlpool in Bad Rothenfelde von einem Mann aus Versmold sexuell belästigt worden sein. (Symbolfoto)

dpa/Maxime Schmid

Bad Rothenfelde. Im Prozess um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff in einem Whirlpool in Bad Rothenfelde will der Angeklagte aus Versmold das Urteil nicht hinnehmen – sein Verteidiger hat Revision eingelegt.

Der 46-Jährige Angeklagte aus Versmold soll bei einem Abend zu dritt im Whirlpool im Sommer 2020 gegen eine 22-jährige Kollegin seiner Lebensgefährtin sexuell übergriffig geworden sein. Er beteuerte allerdings, mit Annäherungsversuchen aufg