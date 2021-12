Landkreis Osnabrück bietet zusätzliche Impfaktion in Bad Rothenfelde an

Der Landkreis Osnabrück bietet in dieser Woche eine zusätzliche Impfaktion in Bad Rothenfelde an.(Symbolfoto)

David Ebener

Bad Rothenfelde. Der Landkreis Osnabrück bietet in dieser Woche eine zusätzliche Impfaktion in Bad Rothenfelde an.

Das Mobile Impfteam wird am Samstag, 18. Dezember, 11 bis 16 Uhr, in der Klinik Münsterland Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen anbieten. Standort der Impfaktion ist das MBOR-Zentrum Bad Rothenfelde (ehemalige Tennishalle) in der Hannoversch