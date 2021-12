Ab Samstag: Zusätzliche Schnelltests in Bad Rothenfelde

In Bad Rothenfelde eröffnet das DRK zum 11. Dezember ein Testzentrum. Schnelltests werden mittwochs und samstags durchgeführt. (Symbolbild)

imago images / Sven Simon

Bad Rothenfelde. Durch die niedersächsische 2Gplus-Regelung und die allgemeine Testpflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ist der Bedarf nach Schnelltests stark gestiegen. In Bad Rothenfelde gibt es ab Samstag, 11. Dezember, eine weitere Testmöglichkeit.

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt das Testzentrum. Es befindet sich an zentraler Stelle, am Kurpark 7, im ersten Stock des Gebäudes. Ein Aufzug ist vorhanden. Die Teststation hat an zwei Tagen der Woche geöffnet: mittwochs von 18.30 bis 21 U