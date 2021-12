Blick auf den Kahnteich vom langen Gradierwerk aus.

Manfred Nieweler

Bad Rothenfelde. Der Kahnteich am Gradierwerk in Bad Rothenfelde wird in heißen Sommern zum stinkenden Schlammloch. Aber eine Sanierung wird teuer - mit Folgen für die Abwasser-Gebührenzahler.

Die Vorgeschichte: Der Kahnteich liegt zwischen Windkunst und Wiekstraße am östlichen Ende des langen Gradierwerkes. Viele Jahre konnten Einwohner und Gäste mit Ausflugskähnen über den Tümpel schippern. Seit den Sechzigerjahren verschlammte