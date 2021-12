Im Whirlpool in Bad Rothenfelde soll ein Mann aus Versmold eine 22-Jährige belästigt haben. Dafür stand er nun vor dem Landgericht Osnabrück. (Symbolbild)

Bad Rothenfelde. Für den Angeklagten aus Versmold war es ein lustiger Abend zu dritt in Bad Rothenfelde inklusive frivoler Anzüglichkeiten im Whirlpool. Doch die junge Arbeitskollegin seiner Partnerin sah das anders und zeigte ihn wegen eines sexuellen Übergriffs an.

Das Amtsgericht Bad Iburg hatte ihn dafür bereits verurteilt. Er ging in Berufung – die wurde jetzt am Landgericht Osnabrück verhandelt. Was war geschehen? Nach den Zeugenaussagen im Berufungsprozess am Osnabrücker Landgericht freute s