Corona-Schnelltest – wo man ihn in Bad Rothenfelde bekommt

In Bad Rothenfelde haben schon viele Besucher den seit Mitte November wieder kostenlosen Bürgertest genutzt.

Monika Vollmer

Bad Rothenfelde . Mit 2Gplus steigt der Bedarf an amtlich anerkannten Corona-Schnelltests spürbar an. Die beiden Testmöglichkeiten in Bad Rothenfelde sind sehr gefragt.

Das Testzentrum Festplatz Palsterkamp an der Bahnhofstraße ermöglicht Terminreservierungen übers Internet. Die nächsten freien Termine hier stehen erst wieder von Freitag an zur Verfügung. Bis dahin ist alles ausgebucht. Wer einfach am