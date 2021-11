Zu wenig Betreuungsplätze für ganz Kleine in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde: Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" in Aschendorf soll erweitert werden.

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Vor der Kommunalwahl war Kinderbetreuung in Bad Rothenfelde ein großes Thema. Die Not ist nicht kleiner geworden.

Die Zahlen: Nach dem derzeitigen Stand gibt es in der Gemeinde zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. August 2022 beginnt, 126 Kinder unter drei Jahren. Das berichtete Sandra Warnecke dem Sozialausschuss. Für sie stehen 52 Plätze in Krippeng