Das Alte Gradierwerk in Bad Rothenfelde nach dem Zusammenbruch im Sommer 1989.

Adolph Rahe

Bad Rothenfelde. Ist ein Überschallknall wie der am Mittwoch vergangener Woche in Osnabrück gefährlich? Es heißt, in Bad Rothenfelde sei 1989 deswegen ein Gradierwerk eingestürzt. Was ist dran an der Geschichte?

Durch Geschwindigkeiten oberhalb der Schallgeschwindigkeit verdichtet sich die Luft vor dem Flugzeug zur "Schallmauer". Der Überschallknall ist die Luftdruckwelle, die entsteht, wenn das Flugzeug diese Schallmauer durchbricht. Oft wird das