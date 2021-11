Im 150. Jubiläumsjahr führen Heidi Wortmann und Hella Schulz als Urenkelinnen des Gründers das Hotel Noltmann-Peters.

Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Mit einem kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt wollte das Hotel Noltmann-Peters an diesem Wochenende sein 150-jähriges Jubiläum feiern. Jetzt haben die Geschäftsführerinnen mit großem Bedauern den Markt abgesagt.

Auf einer Tafel an der Außenwand des Gebäudes ist es buchstäblich in Stein gemeißelt: Am 14. November 1871 begann der Salzsieder August Heinrich Peters, auf seinem Hof ein Wohnhaus mit Gästezimmern zu errichten: Die Lage ganz in der Nähe de