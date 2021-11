Premierenpublikum: Ratsfrau und Initiatorin Christiane Schneider (links) und Ideengeberin Marita Schengber (rechts) helfen der ersten „Kundin“ Gisela Herrmann (79) (Mitte) beim Einräumen ihrer Bücher.

Bettina Klimek

Bad Rothenfelde. Stöbern, Tauschen und Schmökern für jeden: Seit Montag gibt es in Bad Rothenfelde einen öffentlichen Bücherschrank.

Bürgermeister Klaus Rehkämper konnte am Montag in Bad Rothenfelde den von den Initiatoren Marita Schengber und Ratsfrau Christiane Schneider langersehnten öffentlichen Bücherschrank einweihen. An prominenter Stelle am alten Gradierwerk in d