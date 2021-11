Feuerwehr löscht Brand in Gewerbehalle in Bad Rothenfelde



Michael Janböke

Bad Rothenfelde. Am Samstagnachmittag hat es in Bad Rothenfelde in einer Gewerbehalle gebrannt.

Wie Gemeindebrandmeister Michael Janböke unserer Redaktion am Sonntag berichtet, habe die Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde um 14.24 Uhr die Feuerwehr im Ortsteil Aschendorf alarmiert. Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung aus dem Dach